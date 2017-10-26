США ввели дополнительные санкции против КНДР

Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Вашингтон расширил санкционные списки северокорейских организаций и физических лиц, сообщает 26 октября пресс-служба министерства финансов США.

При этом под действие санкций попали ряд высокопоставленных военных, которые считаются в США причастными к охране высшего руководства Северной Кореи, генеральный консул КНДР в Северо-Восточном Китае и министр труда Чон Ён Су.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября представители Северной Кореи отказались от встречи с дипломатами США в Осло.

По данным некоторых СМИ, таким образом власти Северной Кореи выразили протест против военных учений США вблизи Корейского полуострова.

Ранее, 21 октября, представитель северокорейского МИД Нам Хек Зен заявил, что переговоры по ядерной программе КНДР невозможны при сохранении угрозы со стороны США.

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