Киев, , 03:49 — REGNUM Чем Украина отличается от прочих государственных образований, возникших после развала СССР, и можно ли считать ее государством как таковым, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Социальные потрясения, раз за разом потрясающие страну вечных майданов, заставляют наблюдателя задаться вопросом: каков механизм, вызывающий эти потрясения? И почему украинское государственное сердце не может ни на чем успокоиться? Ответ на этот вопрос возникает из самой логики происходящих на Украине событий, главное, что отличает каждую последующую власть, пытающуюся укорениться в Киеве — это то, что она слабее и не эффективнее предыдущей. Это вполне можно назвать сокращением ресурсной базы, чередой расколов украинского общества под непрерывные мантры о консолидации.

Нынешнее состояние тех, кого следовало бы причислить к украинскому политику, есть лишь очередное тому подтверждение. Бесконечные разборки околовластных группировок, не могущих найти никакой общий язык, выставляют Украину как раковую опухоль Русского мира, неспособную ко внутренней консолидации и не имеющей проекта, который позволил бы ей сплотиться в условиях современной реальности.

Читайте подробности: Украинство — это раковая опухоль Русского мира

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