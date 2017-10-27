Многоликий «Искандер» тревожит Запад

Москва, , 02:58 — REGNUM Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» является предметом особого беспокойства наших зарубежных партнеров. О том, какие возможности несет в себе продолжающаяся модернизация этого грозного российского оружия, рассказывает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Военно-инженерная мысль, позволяющая оснастить единую пусковую платформу «Искандер» различными типами ракет, открыла метод развития, который выглядит крайне перспективно. Посредством такого оснащения единая мобильная система может решать различные боевые задачи, а комбинируя методы преодоления вражеской защиты разными ракетами, в максимальной степени усложнять задачу по их перехвату.

Ракета, которую несет «Искандер», может в различных модификациях выступать и как баллистическая, и как квази-баллистическая, способная маневрировать, и крылатая, летящая по «самолетной» траектории. Разумеется, может варьироваться и боевая часть, доставляя именно тот тип заряда, который требуется по условиям уничтожения конкретной цели, от простого осколочно-фугасного до ядерного.

Почему же в последнее время «Искандер» стал объектом шумихи, поднятой вокруг возможного нарушения Россией договора о нераспространении РСМД? Читайте в статье: Российский ОТРК «Искандер-М» получил новую ракету — что это значит?

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