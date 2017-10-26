МИД: Россия даст ответ на решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik

Москва, , 19:31 — REGNUM Решение администрации сервиса Twitter о запрете рекламы со всех аккаунтов RT и Sputnik является нарушением международных и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова. Об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканала RT и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб. Ответные меры, естественно, последуют», — приводит RT комментарий Марии Захаровой.

Представитель МИД России подчеркнула, что «воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении Соединёнными Штатами Америки как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова».

Она также отметила, что присоединение частных корпораций к этой кампании свидетельствует о «беспрецедентной атаке американских силовиков на средства массовой информации».

Как передавало ИА REGNUM, ранее администрация Twitter объявила введении с 26 октября запрета на размещение рекламы со всех аккаунтов, которыми владеют телеканал RT и информационное агентство Sputnik.

В компании заявили, что основанием для такого решения послужило якобы имевшее место вмешательство правительства России в выборы президента США через указанные информагентства. «Это решение было основано на работе, которую мы проводили вокруг выборов в США в 2016 году, и выводах американского разведывательного сообщества», — заявили в администрации сервиса.