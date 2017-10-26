Правящая пария Армении призывает не переоценивать соглашение с ЕС

Ереван, , 19:29 — REGNUM Заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян призывает не переоценивать новое соглашение ЕС-Армения. Об этом он заявил сегодня, 26 октября, во время обсуждения, посвященного новому соглашению.

По словам Ашотяна, соглашение важно, но делается попытка превратить его в рождественскую ёлку, что неправильно.

«Документ, который должен быть подписан, красив и важен, но дополнительное освещение, придание блеска, превращение в Christmas Tree также, думаю, неправильно. Потому что мы также увеличиваем наши ожидания, которые потом не будут удовлетворены, и мы скажем, что европейское направление потерпело неудачу», — сказал он (цитата по azatutyun. am).

В ходе дискуссии, прошедшей в Армянском институте международных вопросов и безопасности с участием представителей офиса Евросоюза в Армении, Ашотян заявил, что подписание соглашения, намеченное на 24 ноября в Брюсселе, важно не только для Армении, но и для Евросоюза, поскольку в ходе саммита Восточного партнерства Евросоюзу нужна «история успеха».

«Например, в регионе рядом с Грузией Евросоюзу нужен также еще один надежный партнер. Есть много других обоснований, например, потому что это соглашение будет способствовать региональной стабильности, следовательно, опасность возникновения новой войны или новой напряженности может быть существенно снижена. И так далее. Это обоюдно полезный документ», — сказал Ашотян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства ЕС, в ходе которого планируется подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Документ был парафирован в конце марта этого года.

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25 октября в СМИ появился проект совместного заявления, которое члены ЕС и страны Восточного партнерства собираются принять на ноябрьском саммите, в котором 28 государств — членов ЕС приветствуют новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз, в то же время подчеркивая, что дальнейшее сближение зависит от стабильного хода реформ.

Согласно проекту заявления, Брюссель вновь выражает поддержку укреплению отношений с шестью государствами бывшего Советского Союза, отмечая: «При определении рамок и глубины дальнейшего сотрудничества будут учитываться не только двусторонние мнения и притязания, но и ход и качество осуществляемых реформ».

Текст соглашения между ЕС и Арменией был опубликован около двух недель назад, но до сих пор не ясно состоится ли подписание 24 ноября. Существует мнение, что подписание документа может быть отложено по техническим причинам, так как во всех государствах-членах ЕС проект соглашения должен пройти соответствующие внутригосударственные процедуры, которые отличаются друг от друга.

Руководитель делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский 24 октября заверил, что Евросоюзом принимаются все шаги и меры для скорейшего подписания соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения.

«Как вы можете себе представить, это предполагает самоотверженные усилия со стороны всех европейских институтов и стран-членов. Мы делаем все возможное, прилагаем все возможные усилия, чтобы как можно скорее довести эти процессы до завершения», — сказал посол ЕС.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян сообщил, что Евросоюз уже успел перевести документ на 23 языка.

«И Армения, и Евросоюз на высоком уровне заявили о своей готовности подписать этот документ в ходе предстоящего 24 ноября в Брюсселе саммита Восточного партнерства. По имеющимся у меня данным, это сегодняшние свежие данные, Евросоюз уже успел перевести соглашение на 23 языка, остальное — технические вопросы. То есть, в государствах-членах проект соглашения должен пройти соответствующие внутригосударственные процедуры, которые отличаются друг от друга. Так что здесь технический вопрос, и найти что-то сенсационное трудно», — сказал замминистра.

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