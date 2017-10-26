США: Россия поставляет боевиков в отряды ИГ*

Вашингтон, , 19:20 — REGNUM В составе боевых подразделений группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют 3 417 граждан России, утверждает доклад американской консалтинговой группы Soufan Center, опубликованный в США.

Из этих данных, полученных загадочным способом, делается вывод о том, что Россия является главным поставщиком иностранных боевиков для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перегнав по этому показателю даже Иорданию и Саудовскую Аравию.

Стоит отметить, что доклад Soufan Center был опубликован одновременно с активизацией информационной шумихи вокруг якобы главной роли США в разгроме ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка ВС России действует в Сирии по официальному приглашению законного правительства этой страны и совместными действиями ВКС РФ и сирийской правительственной армии от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено почти 90% территории страны.

С другой стороны, действия и само присутствие американских военных в Сирии не только не согласовано с ООН или властями этой страны, но и неоднократно оценивалось МИД Сирийской Арабской Республики как незаконное и нежелательное.

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