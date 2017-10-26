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Иран готов помочь с восстановлением и развитием Ирака

Политика

Президент Ирана высоко оценил меры правительства Ирака, предпринятые в отношении Иракского Курдистана после референдума о независимости

Тегеран, 26 октября 2017, 18:49 — REGNUM  Иран готов оказать поддержку правительству Ирака и внести свой вклад в восстановление и развитие страны, заявил президент Ирана Хасан Рухани, 26 октября сообщает агентство KUNA.

Во время переговоров с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади президент Рухани заявил, что Тегеран и Багдад должны продолжить работу по укреплению экономического, торгового, инвестиционного и научного сотрудничества.

Президент Ирана высоко оценил меры правительства Ирака, предпринятые в отношении Иракского Курдистана после референдума о независимости.

Рухани подчеркнул, что борьба с терроризмом и любой сепаратистской политикой, которая может угрожать территориальной целостности Ирака, должна быть продолжена. Тегеран заинтересован в сильном центральном правительстве Ирака.

Напомним, премьер-министр Ирака прибыл в Тегеран 25 октября для обсуждения с высокопоставленными официальными лицами Ирана региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

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