Тиллерсон: США хотят видеть Сирию без Башара Асада

Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Для Башара Асада не будет места в новом правительстве Сирии, заявил 26 октября журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«США хотят целую, единую Сирию без какой-либо роли Башара Асада в правительстве», — сказал Рекс Тиллерсон.

По мнению Рекса Тиллерсона, правление семьи Асадов в Сирии завершается и вопрос лишь в том, как они будут отстранены от власти.

Стоит отметить, что такое заявление госсекретарь США сделал после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США с самого начала вооруженного конфликта в Сирии регулярно заявляет, что законный президент САР Башар Асад является главным препятствием для урегулирования этого конфликта.

Напомним, сирийская армия, подчиняющаяся законному правительству и президенту Асаду, играет главную роль в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

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