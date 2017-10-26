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Тиллерсон: США хотят видеть Сирию без Башара Асада

Политика

Заявление последовало за встречей госсекретаря США со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой

Тиллерсон: США хотят видеть Сирию без Башара Асада
Иллюстрация: Office of the President-elect
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Вашингтон, 26 октября 2017, 18:30 — REGNUM  Для Башара Асада не будет места в новом правительстве Сирии, заявил 26 октября журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«США хотят целую, единую Сирию без какой-либо роли Башара Асада в правительстве», — сказал Рекс Тиллерсон.

По мнению Рекса Тиллерсона, правление семьи Асадов в Сирии завершается и вопрос лишь в том, как они будут отстранены от власти.

Стоит отметить, что такое заявление госсекретарь США сделал после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США с самого начала вооруженного конфликта в Сирии регулярно заявляет, что законный президент САР Башар Асад является главным препятствием для урегулирования этого конфликта.

Напомним, сирийская армия, подчиняющаяся законному правительству и президенту Асаду, играет главную роль в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

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Война в Сирии

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