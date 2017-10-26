Вокруг родня! Спикер парламента вскрыл семейно-кадровые проблемы Дагестана

Махачкала, , 18:27 — REGNUM Кадровый вопрос в органах власти Дагестана решается по родственным признакам. Множественные факты трудоустройства на «теплые места» детей и других родных министров и высших чиновников возмутили председателя Народного собрания республики Хизри Шихсаидова. В ходе 13-ой сессии республиканского парламента он потребовал прекратить «пользоваться своими креслами и везде пихать своих родственников и родных», пишет РИА «Дербент».

"В Счетной палате республики создан филиал правительства. Открыв списки того, кто там работает, мы увидим знакомые фамилии. Необходимо прекращать эту систему, сегодня она работает во вред, нужно прекратить назначать людей на высокие должности, основываясь на их родственных связях с должностными лицами», — заявил Шихсаидов.

Кроме того, критика спикера прозвучала и в адрес некоторых глав муниципалитетов республики, которые непомерно раздувают штаты, имея по 6−11 заместителей. Шихсаидов задал справедливый вопрос, чем они все занимаются.

«С таким дотационным бюджетом для республики для чего создаются новые управления? Они там двигаются взад-вперед, как в Смольном во время революции? Надо разобраться. Я не думаю, что в прошлом плохо управлялись городом, когда был один руководитель и два заместителя», —цитирует Шихсаидова РИА «Дербент».

Думается, что назначения на места в высоких чиновничьих кабинетах были сделаны не вчера. Однако раньше они почему-то не вызывали удивления ни у тех, кто эти назначения делал, ни у жителей республики, привыкших к такому положению вещей. Очевидно, что чудесное прозрение пришло лишь со сменой главы Дагестана.

Как будут решать те, кому была адресована критика Шихсаидова, свои семейно-кадровые проблемы, неизвестно. Но почему то думается, что добровольных решений вдруг отказаться от высоких чиновничьих должностей, ждать не придется. И дети министров вряд ли откажутся от кресел в Счетной палате или в других ведомствах и пойдут, как посоветовал им спикер парламента, в бизнес.

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Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Республики Дагестан Владимира Васильева. Этим же указом был отправлен в отставку бывший руководитель республики Рамазан Абдулатипов. Причиной отставки, как объяснил сам экс-глава, стал его возраст: Абдулатипову уже исполнился 71 год.

До назначения на должность руководителя республики Владимир Васильев был вице-спикером Государственной думы РФ шестого созыва, председателем фракции «Единая Россия».

6 октября врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку. Все члены кабинета министров будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Ряд экспертов считает, что назначение на должность главы Дагестана представителя любого из народов республики вызвало бы очередной передел собственности и власти, поэтому то, что из федерального центра в республику приехал Владимир Васильев, должно послужить сдерживанию местных элит.

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