Войска Ирака намерены уничтожить последний оплот ИГИЛ* в стране

Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Западная коалиция приветствует военную операцию правительственных войск Ирака, направленную на освобождение города Эль-Кайм от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), 26 октября сообщает агентство KUNA.

«Коалиция продолжит поддерживать правительство Ирака, поскольку единство его территории является необходимым условием для обеспечения долгосрочной безопасности и процветания иракского народа», — говорится в заявлении CENTCOM.

«Мы ожидаем возвращения значительного числа жителей города (Эль-Кайм) после завершения операции», — добавили в военном ведомстве США.

Напомним, Эль-Кайм расположен в долине реки Евфрат рядом с пограничным сирийским городом Абу-Камаль. До того, как террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город, в нём проживали около 150 тыс. человек.

Город Эль-Кайм является последним оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака. По разным оценкам, в районе города расположено около 1 тыс. 500 боевиков.

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