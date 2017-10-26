«Матильда» не заинтересовала уральцев

Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM Первые показы скандального фильма «Матильда» практически не заинтересовали жителей Урала. На дневные сеансы в основном пришли единицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Челябинске фильм можно посмотреть на восьми площадках. В Екатеринбурге — на 13. Среди них и киноконцертный театр «Космос», который 4 сентября подвергся атаке гражданина, считающегося противником показа «Матильды». В Тюмени и Перми — по пять площадок, на которых можно посмотреть «Матильду».

Также показы идут и за пределами региональных центров. В Свердловской области все места проката взяты под усиленную охрану. На месте дежурят сотрудники полиции и кинологи с собаками.

Но пока ажиотажа за билетами нет. На дневные сеансы пришли единицы. А в городе Серове первый показ не привлёк ни одного человека, сообщает местное издание «Глобус».

Вечерние показы уже идут веселее. Но в большинстве случаев залы редко где заполнены даже не 50%. Большинство мест пусты.

Одним из исключений является, пожалуй, кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге. Во время показа на 19:30 по местному времени (17:30 мск) зал заполнен более чем на половину. Но всё равно много пустых мест.

Показы «Матильды» будут идти в течение двух недель. Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьере предшествовали протесты граждан, считавших, что в фильме искажена историческая правда. 4 сентября под удар противников показа «Матильды» попал киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге. 39-летний житель Ирбита на автомашине «УАЗ» врезался во входную группу театра и совершил поджог.

Тогда пламя удалось быстро потушить. Поджигателя оперативно задержали. К настоящему времени он признан невменяемым.

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