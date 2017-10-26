Пиар за счёт Кадырова: Зачем Украине нужен «чеченский след»?

Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, получивший ранения 25 октября во время теракта в центре Киева, хочет попиариться за счёт Рамзана Кадырова.Так прокомментировал появившуюся информацию о том, что к покушению на депутата может быть причастен глава Чечни, политолог, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 26 октября.

«Рамзан Кадыров выразил свою позицию ещё несколько лет назад, когда Мосийчук расстрелял фотографию. Больше к тем словам добавить нечего. В действительности же «недовзорвавшийся» депутат не представляет никакого интереса для главы Чечни. Однако сам Мосийчук хочет на этом попиариться. В стране, депутаты которой утверждают, что её границы были когда-то до Грозного, обязательно должен быть «чеченский след», — считает собеседник.

По словам Бредихина, в условиях активной политической борьбы националистических группировок и раскрутки «Михо-майдана» подобные заявления нельзя приписывать всему украинскому истеблишменту.

«Креативят украинские политики по-разному, и это одна из форм подачи для информационного поля и рядового обывателя», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник министра внутренних дел Украины заявил, что к покушению на депутата Верховной рады Мосийчука может быть причастен Рамзан Кадыров. Комментируя взрыв в центре Киева, который был квалифицирован как теракт, он подчеркнул, что заказчиком может являться только Россия, и тому есть «конкретные доказательства». Следствие также считает эту версию одной из основных.

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Напомним, взрыв в центре Киева прогремел вечером 25 октября. Смертельные ранения получили два человека, пострадали еще пятеро, включая депутата Мосийчука. Возбуждено уголовное дело.

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