Тамбовская область и Беларусь договорились развивать сотрудничество

Тамбов, , 17:38 — REGNUM Тамбовскую область посетила белорусская делегация. Гости побывали на ряде предприятий и провели встречи с представителями бизнеса, органов власти и местного самоуправления. По итогам рабочего визита состоялось подписание соглашения между правительством Республики Беларусь и администрацией Тамбовской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Первый вице-губернатор Александр Ганов отметил, что торговые и экономические связи между регионом и Республикой Беларусь укрепляются. Так, товарооборот в этом году вырос почти на 16 процентов и уже составил более 27,5 миллиона долларов. Подписанное соглашение выводит на более высокий уровень развитие отношений между сторонами и открывает новые возможности для дальнейшего сотрудничества.

«Тамбовская область славится сельским хозяйством, поэтому Беларусь планирует расширить поставки сельхозтехники. Кроме того, рассматриваются возможности участия в строительстве на Тамбовщине социальных объектов, поставки спецтехники для коммунальных служб и экологически чистых электробусов для перевозки пассажиров, замены лифтов в рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», — поделился глава делегации, министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко.

Тамбовские аграрии заявили о желании изучить и использовать белорусский опыт при реализации проектов в молочном животноводстве. В рамках научно-технического сотрудничества совместно с Федеральным научным центром имени И.В. Мичурина, а также с РНТЦ «Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства» планируется проработать вопрос организации сборочного производства сельскохозяйственной техники, которая будет использоваться в садоводческих хозяйствах.

Подводя итог рабочему визиту, Сергей Наливайко подчеркнул, что в развитии отношений между сторонами имеется большой потенциал. Пока сделаны первые шаги и определены направления, по которым следует двигаться дальше, чтобы связи между Тамбовской областью и Республикой Беларусь становились только крепче, а жизнь людей от этого менялась в лучшую сторону.