МИД РФ требует доказать заявления Киева о роли России в подрыве Мосийчука

Москва, , 17:31 — REGNUM Киев должен предъявить доказательства своих заявлений о причастности России к покушению на депутата рады Мосийчука, заявил 26 октября журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Григорий Карасин подчеркнул, что Россия не будет внимательно относиться к заявлениям Киева, пока не будут предъявлены доказательства. В противном случае всё это будут рассматриваться как дешевая пропаганда.

«Но если это пропаганда и дешевое обвинение, которые не подкреплены конкретными сведениями, фамилиями, то это опять остается на совести тех, кто запускает такие шутихи в медийное пространство», — заявил заместитель министра иностранных дел России.

Таким образом МИД России отреагировал на заявления заместителя прокурора Киева Павла Кононенко о причастности России к покушению на нардепа Мосийчука, а также представителя МВД Украины Ивана Варченко, обвинившего в попытке убийства депутата рады главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в центре Киева у выхода из помещения редакции телеканала «Эспрессо» взорвался заминированный мопед. Были смертельно ранены два человека, еще пятеро, включая депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, получили менее тяжелые ранения.

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