ЕС дополнит безвизовый режим для Грузии обязательной «авторизацией»

Тбилиси, , 17:19 — REGNUM Рассматриваемая Евросоюзом новая информационная система авторизации путешествий, введение которой планируется с 2020 года, коснется и граждан Грузии, но это не возвращение визового режима, заявил руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман на пресс-конференции 26 октября.

«Это будет не виза, это простая авторизация, необходимая для путешествия в страны Шенгенской зоны», — пояснил посол ЕС.

По информации Хермана, такая электронная авторизация в системе ETIAS будет стоить 10 евро на пять лет.

«Введение такой системы служит повышению безопасности на уровне стран-членов ЕС. Авторизация будет обязательной для граждан всех стран, собирающихся посетить страны Шенгенской зоны, в том числе для граждан Грузии», — подчеркнул Янош Херман.

По данным представительства ЕС, за период после введения для Грузии безвизового режима с ЕС страны Шенгенской зоны посетили уже 90 000 граждан Грузии.

Напомним, что безвизовый режим для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны вступил в силу 28 марта 2017 года. Он разрешает пребывание на территории 26 стран ЕС сроком на 90 дней в течение полугодового периода, но не предусматривает трудоустройства или длительного проживания граждан Грузии в этих странах.

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