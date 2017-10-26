Грузия заменит послов в восьми странах мира

Тбилиси, , 18:01 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 26 октября издал распоряжение о назначении новых послов Грузии в девяти странах мира. По информации пресс-службы президента Грузии, глава страны до принятия решения встретился с кандидатами и выслушал их планы относительно предстоящей дипломатической деятельности.

Новые послы Грузии приступят к работе в Швейцарии, Испании, Норвегии, Белоруссии, Катаре, Аргентине, Индонезии и Эфиопии. Кроме того, посол Грузии в ЮАР был заново утвержден в этой должности.

Как сообщает министерство иностранных дел Грузии, пост посла в Швейцарии займет Давид Джалагания, который с 2008 года до настоящего времени является заместителем министра иностранных дел, а в системе МИД работает с 2000 года.

В Испанию будет направлен Илья Гиоргадзе, который с 1 февраля 2012 года до 15 июня 2017 года являлся послом Грузии в Румынии, с 2005 года работал на различных руководящих позициях в системе МИД, а до этого, в 2004—2005 годах, занимал должность заместителя директора департамента международной безопасности в аппарате Совета национальной безопасности Грузии.

Директор Дипломатического учебного центра МИД Грузии имени Левана Микеладзе Майя Кипшидзе направляется в Норвегию. В Белоруссию назначен бывший заместитель министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии (2014−2017 годы) Валерий Кварацхелия, который в 1999—2003 годах был депутатом парламента Грузии.

Должность посла Грузии в Катаре займет Николоз Ревазишвили, в 2009—2017 годах занимавший руководящие позиции в центральном аппарате МИД, а до этого, в 2006—2009 гг., работавший представителем министерства обороны Грузии в штаб-квартире НАТО.

Бывший посол Грузии в Швейцарской Конфедерации (сентябрь 2012 — октябрь 2017 года) Ираклий Курашвили направляется послом в Аргентину. Заместитель директора департамента МИД по странам Ближнего Востока и Африки Зураб Двалишвили займет пост посла Грузии в Эфиопии. Бывший генеральный консул Грузии в Турции Ираклий Асашвили продолжит деятельность на посту посла Грузии в Индонезии. А Бека Двали, который с 2012 года занимает пост посла Грузии в ЮАР, продолжит работу на этой же должности.

Ранее для утверждения кандидатур послов Грузии за рубежом требовалось согласие парламента, но после внесения поправок в закон «О дипломатической службе», с 2014 года послов по представлению правительства утверждает и освобождает с занимаемой должности президент.

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