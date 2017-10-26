Литва закупает у Норвегии ракетные комплексы

Вильнюс, , 16:59 — REGNUM В Министерстве обороны Литвы сегодня, 26 октября, был подписан договор о покупке системы ПВО средней дальности NASAMS (англ. National Advanced Surface-to-Air System), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВВС Литы за 110 млн евро покупают у производителя NASAMS, норвежской компании Kongsberg, две батареи оборудования, логистический пакет поддержания системы и обучение для операторов системы и специалистов, которые будут обслуживать оборудование.

Реализовав проект, Литва получит укомплектованную и интегрированную систему ПВО средней дальности.

Договор подписали командующий ВВС Литвы полковник Дайнюс Гузас и исполнительный вице-президент компании Kongsberg Кетил Рейтен Михра.

«Защита воздушного пространства — один из важнейших аспектов, позволяющих гарантировать приход союзников в регион, если для этого возникнет потребность, — сказал министр обороны Раймнудас Кароблис. — Вместе с NASAMS мы приобретаем укомплектованную и интегрированную системы ПВО средней дальности, которой нам не хватало и которой у нас раньше не было. Так отчасти мы заполняем один из самых больших пробелов в обороне страны — защиту воздушного пространства».

«Эта система — важнейший элемент не только обороны, но отражения угрозы. Любой агрессор, кем бы он не был, не сможет себя комфортно чувствовать, так как эффект от системы понятен. Кроме того, этот комплекс войдет в общий состав сил противовоздушной обороны вместе с системами малой дальности и все вместе они станут элементом единой защиты наших партнеров», — добавил Кароблис.

Приобретаемая система — новая, за исключением пользованных пускателей ракет, которые были приобретены у норвежской армии и будут обновлены до заводских параметров. Планируется, что до 2021 года все части системы уже будут в Литве, будет обучен персонал, а все комплекты будут интегрированы в единую систему, которая будет способна выполнять задачи ПВО: наблюдать и контролировать воздушное пространство, предупреждать наземные подразделения об угрозе с воздуха и при необходимости сбивать мишени.

«Аналогичные системы у потенциального агрессора гораздо старее этой, ее технические возможности самые прогрессивные», — заявил командующий ВВС Литвы Дайнюс Гузас.

Слово «Россия» на церемонии подписания не звучало, но Литва уже на протяжении последних трёх лет заявляет публично о «возможной агрессии со стороны России», так что ракетные комплексы целенаправленно закупаются для «защиты от нападения России», о котором так часто говорят литовские власти.

«Этот договор укрепил сотрудничество Литвы и Норвегии, которое в нынешнем геополитикам контексте особенно важно для обеспечения безопасности стран региона Балтийского моря. Я бы хотел поблагодарить министерство обороны Норвегии, которое особенно помогло нам с реализацией этого проекта, представляя наши интересы во время переговоров с производителем и оказывая экспертную поддержку нашей рабочей группе», — сказал Кароблис.

Реализуя проект NASAMS, рабочая группа министерства обороны анализировала находящиеся на рынке системы ПВО средней дальности. Потенциальные системы оценивались с учетом таких критериев, как эффективность системы, интегральность с системами союзников, издержки содержания и ремонта, время доставки и др. NASAMS была выбрана, потому что лучше всего соответствовала выдвинутым требованиям и сформированным критериям.