Новый мэр Нижнего Новгорода должен появиться «очень быстро»

Нижний Новгород, , 16:55 — REGNUM Новый мэр Нижнего Новгорода, который будет совмещать функции главы города и главы городской администрации, должен появиться «очень быстро», считает врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, последствия перехода Нижнего Новгорода на одноглавую модель управления будут весьма значимы для жителей города.

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«Это повышение скорости принятия решений, эффективности взаимодействия правительства области и городской власти. Когда в цепочке есть дополнительные звенья, то разногласия наиболее вероятны, решения могут приниматься достаточно долго. Сейчас мы количество звеньев сократим и выстроим вертикаль», — заявил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года региональное Заксобрание поддержало инициативу Никитина и утвердило сразу в двух чтениях изменения в региональное законодательство, меняющие систему муниципального управления в Нижнем Новгороде.

О прямы выборах мэра речи не идет, хотя Никитин и допускает возможность в дальнейшем вернуться к этому вопросу.

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Пока одобренные поправки отменяют модель управления, при которой функции главы города и главы администрации исполняют два разных человека. Теперь эти функции будет исполнять один человек.

Еще на стадии внесения законопроекта Никитин заявлял, что Нижний Новгород должен последовать примеру многих городов-миллионников и выстроить единую вертикаль управления через совмещение должностей главы города и главы администрации.

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«Времени на раскачку у нас нет. Нам нужно очень быстро все это сделать, чтобы не совмещать процессы изменения структуры и состава городского руководства с подготовкой к Чемпионату мира по футболу и выборам президента в 2018 году», — считает глава региона.