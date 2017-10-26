Выступление главы Женералитата Каталонии отменено

Барселона, Испания, , 16:48 — REGNUM Выступление главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона отменено. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Женералитата.

Напомним, ранее сегодня поступила информация, что Пучдемон должен выступить сегодня с официальным заявлением, в ходе которого он может объявить о вступлении в законную силу Декларации о независимости Каталонии.

Ожидалось, что выступление Пучдемона состоится в 13:30 по местному времени (14:30 мск), однако выступление было отложено на час, а затем и вовсе отменено.

При этом в Женералитате не исключили, что Пучдемон может выступить в любой момент.

Напомним, 1 октября в Каталонии на местном референдуме принято решение об отделении региона от Испании. Мадрид осудил этот шаг, расценив его как сепаратистский, и начал давить на Барселону.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании, 21 октября пообещал ограничить автономию региона. Для этого Совет министров собирается ввести в действие 155-ю статью конституции.

В результате лидер Каталонии Карлес Пучдемон лишится всех своих полномочий. 27 октября испанский сенат рассмотрит эту инициативу Мадрида.

26 октября в Барселоне состоится заседание каталонского парламента по вопросу ответных мер в отношении испанского правительства.