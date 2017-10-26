Версии теракта в Киеве: покушение на депутата и «российский след»

Киев, , 16:55 — REGNUM 25 октября ночью в Киеве в результате взрыва у здания телеканала «Еспрессо ТВ» погибли два человека, еще трое получили ранения. Среди погибших бывший сотрудник Министерства внутренних дел, подполковник Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир (охранник народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука). При этом ранения получили украинская журналистка, политолог Виталий Бала и сам депутат Мосийчук.

«Подполковнику милиции Михаилу Мормилю было всего 36 лет. Он окончил Национальную академию внутренних дел в 2003 году. Работал следователем отдела Шевченковского райотдела. С 2006 года работал в МВД. Неоднократно поощрялся наградами министерства. К 2015 году был сотрудником юридического департамента МВД. После освобождения занимался частной юридической практикой. Михаил Мормиль стал случайной жертвой теракта. Он возвращался домой, когда произошел взрыв», — говорится в сообщении МВД.

Второй погибший — 31-летний Кушнир — проходил службу в должности полицейского полка полиции особого назначения города Киева.

Мосийчука охраняют как президента

В настоящее время палата депутата Мосийчука в клинике «Борис» находится под усиленной охраной бойцов спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа». После проведенной операции Мосийчук находится в реанимационном отделении клиники. В его палату никого не пускают.

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинских правоохранителей как можно скорее раскрыть преступление, которое произошло вечером 25 октября у здания телеканала «Еспресо» в Киеве.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва у телеканала «Еспресо». Искренне желаю выздоровления раненым. Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление», — написал Порошенко в Facebook.

Взрывчатка была заложена в мопед

Как отметил 26 октября на брифинге руководитель главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Сергей Семочко, взрыв произошел в результате срабатывания самодельной взрывчатки, заложенной в мопед.

«Следователями главка СБУ в Киеве и Киевской области с привлечением специалистов взрывотехников и криминалистов Нацполиции Киева проведен осмотр места происшествия. Установлено, что взрыв произошел в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, который находился в транспортном средстве — мопеде. Он был умышленно припаркован не установленным следствием лицом примерно в 21:50 при выходе из помещения телеканала «Еспрессо», — сказал Семочко.

Он уточнил, что с места происшествия изъяты мопед, автомобиль, видео с камер наблюдения, образцы крови и фрагменты электронных плат.

«Обнаружено и изъято двухколесное транспортное средство мопед, его обломки, автомобиль марки Hyundai Accent, металлические шарики взрывной нагрузки, образцы крови, фрагменты электронных плат. Кроме того, на месте происшествия изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Следственные действия продолжаются», — рассказал Семочко.

В настоящее время следствие рассматривает несколько версий произошедшего: политическая или частная деятельность Мосийчука, деятельность спецслужб России, попытка устранения Бала, покушение на журналистов канала.

Версии следствия и российский след

Так, прокурор Киева Роман Говда проинформировал, что к расследованию теракта привлечен заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, который ранее принял участие в раскрытии уголовного дела по факту убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

«СБУ и Нацполицией созданы усиленные следственно-оперативные группы, которые занимаются расследованием этого преступления. В свою очередь прокуратура г. Киев создала усиленную группу процессуальных руководителей, которую возглавляет первый заместитель прокурора г. Киев Кононенко Павел Николаевич, который имеет значительный опыт раскрытия убийств на бывшей работе, а также в органах прокуратуры по факту расследования убийства бывшего депутата Госдумы господина Вороненкова», — сказал Говда.

Он сообщил, что пока основной версией следствия остается покушение на Мосийчука. При этом прокурор подтвердил, что депутата охранял «сотрудник полиции».

«Версию покушения на журналистов канала мы также рассматриваем среди других версий. Все остальное составляет тайну досудебного расследования… Мы исключаем, что этот мопед того гражданина (политолог Виталий Бала — ИА REGNUM ), которого вы назвали. По поводу террористической организации, у нас отсутствует информация о том, что какая-либо террористическая организация взяла на себя ответственность за организацию этого теракта… Теракты осуществляются не только террористическими организациями, но и гражданами», — уточнил Говда.

В свою очередь заместитель прокурора Киева Кононенко не исключает причастность к теракту спецслужб РФ.

«Нами рассматривается несколько версий этого преступления. Первая версия — покушение на жизнь Мосийчука, которое было организовано спецслужбами РФ. Об исполнителе мы будем говорить только тогда, когда установим преступников. Вторая версия — политическая деятельность господина Мосийчука, его общественная позиция внутри Украины. И третья версия — покушение на жизнь Мосийчука на личной почве. Но мы не отбрасываем и другие версии. Там был и политолог Бала. Возможно, были какие-то вопросы к самому Бале. И мы не можем отбрасывать покушение на убийство любого политического или общественного деятеля, который мог пребывать на канале «Еспрессо». Следственно-оперативная группа работает со вчерашней ночи», — сказал Кононенко.

«Что касается взрывного устройства. По мнению взрывотехников, это было самодельное взрывное устройство, возможно, на базе автомобильной сигнализации. Об этом говорят платы, которые были изъяты из места происшествия», — уточнил Кононенко.

Мосийчуку не выдавали госохрану

В то же время начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заверил, что депутату Мосийчуку не предоставлялась Государственная охрана.

«Нет, Управление государственной охраны не обеспечивало безопасность господину Мосийчуку. Процедура (выдачи госохраны — ИА REGNUM ) прописана в соответствии с законом об Управлении государственной охраны. Там четко прописано, кому Управление госохраны обеспечивает безопасность, есть перечень соответствующих должностей в государстве или в соответствии с указами президента», — сказал Гелетей в эфире «112 Украина».

Он также склонен считать взрыв покушением на жизнь Мосийчука.

«Трудно говорить о какой-то одной версии, их будет много, потому что каждый человек, который был потерпевшим, который находился на месте, является предметом того, чтобы была осуществлена проверка факта покушения на его жизнь. Со временем все версии будут проверяться, некоторые будут отбрасываться. К моему глубокому убеждению, доминирующей версией будет покушение на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука», — признал Гелетей.

При этом чиновник заявил, что не видит российского следа в происшествии.

«Сейчас мы можем говорить о многих разных направлениях. Пока нет информации, которая бы подтверждала (российский след — ИА REGNUM ). Сложно говорить. В любом случае преступление буде раскрываться от исполнителя к заказчику или от заказчика к исполнителю. Если заказчик находится в России, то основной удар следствия будет направлен на исполнителя… Следствие должно отработать все версии, именно после такой отработки будет найдена истина», — подытожил Гелетей.

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможную причастность главы Чечни Рамзана Кадырова к покушению на убийство народного депутата Мосийчука.

По его словам, заявление советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко, который напомнил, что в 2014 году Кадыров угрожал убить Мосийчука, является не основанными ни на чем «голословными истерическими заявлениями». Песков отметил, что в Киеве склонны обвинять тех, кто занимает «хоть какие-то должности» в Москве. Подобные заявления он назвал проявлением русофобии, которая «захлестнула» Украину.

В то же время пока глава Чечни Кадыров не комментировал обвинения в свой адрес за якобы причастность к теракту в Киеве и покушению на жизнь Мосийчука.

Как сообщалось ранее, ночью 25 октября в Киеве возле помещения телеканала «Еспрессо.TV» прогремел взрыв, в результате которого были ранены пятеро человек, из них двое погибли. Множественные осколочные ранения получили депутат Мосийчук и политолог Бала. Они доставлены в больницу. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК «Террористический акт».