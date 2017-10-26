Песков: Граждане России, воюющие на стороне ИГ*, уничтожаются ежедневно

Москва, , 16:43 — REGNUM Граждане России, уехавшие в Сирию воевать на стороне боевиков, являются преступниками и уничтожаются российскими военными. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя доклад американской компании Soufan Group о российских гражданах, воюющих в Сирии на стороне террористов.

«Естественно, те, кто примкнул к террористам и имеет отношение к террористической деятельности, с оружием в руках противостоит Вооружённым силам Сирии или тем более направляет оружие против российских военных, которые участвуют в нашей операции — это преступники, они уничтожаются», — сказал Песков.

Он добавил, что об уничтожении таких преступников в Сирии «каждый день сообщает Министерство обороны России».

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле не до конца понимают, насколько можно доверять приведённым в американском докладе данным и на основе чего он был подготовлен.

«Что было взято за основу, какими источниками информации располагает эта организация — мы не обладаем информацией на этот счёт. Мы скорее склонны подвергать сомнению достоверность этой информации», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее аналитическая компания Soufan Group представила доклад, в котором утверждается, что Россия лидирует по числу граждан, воюющих в рядах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно приведённым данным, на сегодняшний день на стороне террористов в Ираке и Сирии воюют 3417 граждан России.

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