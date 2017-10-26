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В Киеве назвали основные версии взрыва у телеканала «Эспресо»

Политика

В результате взрыва в центре Киева 25 октября погибли два человека, ещё пятеро, включая депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, получили ранения

Киев, 26 октября 2017, 16:27 — REGNUM  Украинские следователи рассматривают несколько версий взрыва в Киеве, в результате которого погибли люди и пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Об этом сообщил на брифинге 26 октября первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, передаёт телеканал «112 Украина».

На удивление, помимо основной версии — покушение на Игоря Мосийчука, организованное «российскими спецслужбами» — у Киева есть ещё несколько.

«Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, его общественная позиция внутри нашего государства. И третья версия — покушение на убийство Мосийчука на личной почве», — сказал Кононенко.

Он добавил, что правоохранители не исключают и других версий: «Там еще был политолог Бала, мы тоже не можем не рассматривать эту версию, возможно, были какие-то вопросы к самому Бале».

Кроме этого, отметил прокурор, следствие не отвергать версию о покушении на убийство любого политического или общественного деятеля, который мог находиться в редакции телеканала «Эспресо».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября в центре Киева возле редакции телеканала «Эспресо» произошёл взрыв. Смертельные ранения получили два человека, ещё пятеро, включая депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, госпитализированы.

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