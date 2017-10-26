Проект бюджета Ленобласти на 2018 год прошел нулевые чтения

Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Внесенный правительством Ленинградской области проект бюджета региона на 2018 год и плановые периоды 2019−2020 годов прошел процедуру «нулевых» депутатских слушаний и получил поддержку в Законодательном собрании региона, сообщили в пресс-службе парламента Ленобласти.

Представлял парламентариям главный финансовый документ первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

«Сформированный проект областного бюджета соответствует стратегии социально-экономического развития Ленинградской области и позволит нам выполнить все социальные обязательства перед жителями региона», — подчеркнул глава финансового блока областного правительства.

Согласно проекту, доходы областного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 100,1 млрд рублей, в 2019 году — 105,1 млрд рублей, в 2020 году — около 107 млрд рублей. Расходы 2018 года — 105,9 млрд рублей, в 2019 и 2020 годы — около 111,2 млрд рублей и 113,4 млрд рублей, соответственно. Дефицит бюджета останется на безопасном для региона уровне и составит 6% от уровня собственных доходов. В проекте бюджета не учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников, объем которых пока неизвестен.

Поступления от налога на прибыль организаций ожидаются в объеме 42,6 млрд рублей (рост 3,6%), от налога на доходы физических лиц — 25,1 млрд рублей (рост 3,3%), от налога на имущество организаций — 17,5 млрд рублей (рост 8,7%), от транспортного налога — 2,6 млрд рублей (рост 4%). Однако при этом ожидается существенное снижение по безвозмездным поступлениям — на 56,6% — до 3,3 млрд рублей.

Как отмечают власти Ленобласти, в числе бюджетных приоритетов — выполнение «майских указов» президента РФ, сохранение социальной направленности расходов, обеспечение сбалансированности бюджета, недопущение роста государственного и муниципального долга. Отдельное внимание будет уделяться повышению эффективности управления госрасходами, усилению финансовой дисциплины.

По планам областного правительства, рост заработной платы в Ленобласти в 2018 году составит 7,14%, расходы на коммунальные услуги увеличатся на 4%. Финансирование адресной инвестиционной программы составит 8,5% от общих расходов бюджета. финансирование дорожного фонда будет осуществляться в пределах своих доходных источников и составит 7,4 млрд рублей (без учета федеральных средств).

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После введения в действие 1 января 2018 года Социального кодекса Ленобласти увеличатся отдельные меры соцподдержки граждан. Например, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 20 тыс. до 30 тыс. рублей, ежегодная выплата на школьный комплект для детей из многодетных семей — с 2346 рублей до 4000 рублей. Выплаты на помощь при пожаре возрастут с 4469 рублей до 20 000 рублей, на лекарства — с 1676 рублей до 5000 рублей, на питание школьников из многодетных и приемных семей — с 7274,7 рублей до 14 549,4 рублей в год.

Первое место по расходам в проекте бюджета-2018 занимает сфера образования — 26,3 млрд рублей (рост 8% к 2017 году), на второй строчке — здравоохранение, 19,9 млрд рублей (рост 20%), на третьей — финансирование мер социальной поддержки, 15,1 млрд рублей (рост 5%). На развитие дорог региона предусмотрено выделение 7,3 млрд рублей (рост 2%), на ЖКХ и ТЭК — 7,3 млрд рублей (рост 36%).

На реализацию адресной инвестиционной программы (АИП) Ленобласти в 2018 году предусмотрено 7,9 млрд рублей (без учета средств дорожного фонда). Эти средства предназначены для проектирования, реконструкции, строительства 214 объектов. В частности, АИП включает 13 объектов здравоохранения, 34 объектов водоснабжения, водоотведения и канализации, 11 спортивных объектов, 12 объектов образования, 8 объектов культуры, 123 объекта газификации и другие.

Обсуждения законопроекта о бюджете Ленинградской области продолжатся в ходе заседаний постоянных комиссий Заксобрания. Первое чтение бюджета-2018 и плановый период 2019—2020 гг. состоится 9 ноября. Как напоминают в пресс-службе регионального парламента, в первом чтении депутаты утверждают основные параметры бюджета (объем доходов, расходов, дефицит или профицит), во втором — ведомственную структуру доходов, госпрограммы, инвестиционную составляющую, в третьем — документ принимается в целом.

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