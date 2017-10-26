Захарова прокомментировала попытки найти в убийстве Кеннеди «русский след»

Москва, , 16:21 — REGNUM Попытки усмотреть в убийстве президента США Джона Кеннеди «русский след» являются дикими инсинуациями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о всплеске спекуляций в американских СМИ на тему связи убийцы президента США Джона Кеннеди с СССР.

«Если даже вокруг этой темы начинают выстраиваться дикие инсинуации в контексте Российской Федерации, то можно только об этом сожалеть, потому что хочется информации, а не дезинформации», — заявила Захарова, добавив, что осталась потрясена подобной поставкой вопроса.

В то же время официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что публикация документов является суверенным делом США, и отметила, что прекрасно понимает «внимание международного сообщества к этой теме — историков, политологов и людей, которые многие годы пытались добиться правды».

26 октября в США состоится публикация очередной части документов, относящихся к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. На этом фоне в американских СМИ высказываются предположения о том, что убийца Кеннеди Ли Харви Освальд во время пребывания в СССР мог вступить в контакт с советскими спецслужбами и пройти у них обучение.