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Когда развалятся США и кто приравнял жителей РФ к бандеровцам: Радио REGNUM

Политика

Учёный, предсказавший развал СССР, выдвинул новую теорию, а депутат Госдумы России Наталья Поклонская сравнила зрителей «Матильды» с украинскими националистами

Когда развалятся США и кто приравнял жителей РФ к бандеровцам: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 26 октября 2017, 17:00 — REGNUM  

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