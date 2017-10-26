Хантсман сообщил, как США и РФ могут наладить отношения

Вашингтон, , 15:58 — REGNUM США и России необходимо определить «общие интересы», чтобы решать накопившиеся проблемы. Об этом сообщил посол США Джон Хантсман в видеообращении, которое обнародовано на странице посольства США в РФ в соцсети Twitter.

«Есть много возможностей ослабить напряженность в отношениях между США и РФ, — говорит дипломат. — А именно: нам необходимо найти лучшие способы определения общих интересов, точек соприкосновения, а затем использовать их в ходе решения проблем».

По его словам, Вашингтон и Москва могли бы вместе сотрудничать по Сирии, Северной Корее и Украине.

«Если нам удастся продвинуться во всех этих сферах на основе наших общих интересов, то думаю, это снизит напряженность и улучшит отношения между нашими странами», — говорит Хантсман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США и ЕС против России были введены в 2014 г. на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Сначала под санкции попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем ограничительные меры расширились на целые секторы экономики РФ.

2 августа текущего года американский лидер Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России.