Украина скатывается в тоталитаризм — Захарова

Москва, , 15:48 — REGNUM Украина постепенно превращается в тоталитарное полицейское государство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Действия киевских властей свидетельствуют о том, что страна фактически скатывается к тоталитаризму, превращается в полицейское государство», — заявила Захарова.

По её словам, консолидация «карательных возможностей, мер и ресурсов» происходит на Украине без какой-либо опоры на законность.

«Если раньше этот пресловутый полицейский ещё ориентировался на мнение неких «майданов», общественных проявлений… так называемого «гласа народа» — хотя это вообще далеко от представлений о демократии, — то теперь и это ушло в какую-то историческую вечность! Ни закон, ни общественный контроль никаким образом не влияют на то, что творится сейчас на Украине», — подчеркнула она.

Захарова напомнила о создании чёрных списков в отношении деятелей культуры из РФ, незаконных задержаниях и допросах российских журналистов, а также о многих других неправовых мерах и противоречащих конституции страны инициативах киевской власти.

«Это то, что уже перешло от лозунгов в менталитет обычных граждан. Это Средневековье! В самом ужасно своём проявлении», — подчеркнула Захарова.

Она заявила, что в настоящее время началась активная фаза внедрения националистических идей, что выразилось в очередном витке наступления на русский язык — при этом столкнувшись с резким неприятием дискриминационных положений закона об образовании со стороны стран-членов ЕС, киевский режим попытался заверить соседние государства, что образованию на их языках Украине ничего не грозит.

«А кому же тогда (закон) грозит? Против кого написаны, разработаны и внедряются все эти нововведения? Перечисленным странам в спешном порядке даются заверения, что их соотечественников ситуация с языком на Украине не коснётся. Получается, что все эти меры принимаются и исключительно только против русскоязычного населения и русского языка», — констатировала дипломат.

Захарова также упрекнула власти европейских государств за игнорирование притеснений русскоязычного населения на Украине.

«Где же адекватная реакция этих европейских стран на то, что происходит? Где те вопросы, которые обычно наши европейские коллеги не стесняются задавать? Почему они не задают их киевскому режиму — а против кого вы тогда внедряете эти законы? Как называется, когда законы используются в отношении одной конкретной этнокультурной группы, одного конкретного языка, который так распространён на Украине?», — заявила Захарова.

«Чем больше мы уходим от времён незаконного свержения власти путём, как нам говорили, «воли толпы», тем больше беззакония происходит на улицах не только Киева, но и других городов Украины», — добавила официальный представитель МИД РФ.