Президент Македонии призывает ЕС обозначить дату начала переговоров

Скопье, , 15:42 — REGNUM Власти Македонии ожидают, что Европейский союз обозначит конкретные сроки начала переговоров по предоставлению членства республики. Об этом заявил президент Македонии Георгий Иванов, выступая на международном Форуме Кранс-Монтана в Брюсселе.

«Ожидаем, что Европейский союз продемонстрирует решимость и обозначит для Республики Македония дату начала переговоров о членстве», — сказал Георгий Иванов.

Он добавил, что стана не может принять все норм и стандарты Евросоюза ещё до начала переговоров. «С каждой открытой главой страна европеизируется и приближается к требуемым европейским стандартам», — отметил президент Македонии.

Георгий Иванов также высказал мнение, что Европейскому союзу «следует уделять больше внимания Востоку и Юго-Востоку Европы». «Необходимо продолжать расширение, инвестировать в инфраструктуру и развитие энергетических связей, открывать перспективы. Только если мы будем солидарны, мы сможем построить регион и континент безопасности, мира и благополучия», — заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Македонии Зоран Заяви заявлял, что Скопье рассчитывает до конца 2017 года получить рекомендацию к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, а в следующем году — точную дату начала переговоров

На минувшей неделе премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом заявил, что Афины ждут от Скопье принятия «конкретных шагов» для продвижения на пути к членству в ЕС и НАТО.

Неурегулированный спор между Грецией и Македонией вокруг официального наименования бывшей югославской республики остаются одним из главных препятствий для Скопье в его евроатлантической интеграции.

В новом руководстве Македонии уже дали понять, что готовы и на реформы, и на смену названия страны ради того, чтобы начать переговоры о вступлении в НАТО и ЕС. В переговорах с Европейским союзом Скопье рассчитывает существенно продвинуться в ближайшие полтора года, в течение которых председательство в Совета ЕС будет принадлежать Болгарии, Австрии и Румынии.