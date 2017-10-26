Турция и Узбекистан подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве

Анкара, , 15:36 — REGNUM Между Великим национальным собранием Турции и Олий Мажлисом Узбекистана подписан меморандум о сотрудничестве, сообщает 26 октября информационное агентство УзА.

Подписание меморандума произошло в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мириёева в парламент Турции. Глава Узбекистана также встретился со спикером турецкого законодательного органа Исмаилом Кахраманом.

В ходе переговоров отмечалась важность межпарламентского взаимодействия между странами путем обмена визитами и организации совместных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что Мирзиёев отправился с государственным визитом в Турцию по приглашению президента Реджепа ТайипаЭрдогана.

Отмечалось, что в ходе визита будет обсуждаться вопрос расширения узбеко-турецкого сотрудничаю в политической, экономической, инфраструктурной и других сферах.