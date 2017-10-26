На площади Святого Иакова в Барселоне начинают собираться люди

Барселона, Испания, , 15:22 — REGNUM Несколько сот человек собралось на площади Святого Иакова в Барселоне перед Дворцом Женералитета — правительства автономного региона Каталонии, сообщает La Vanguardia.

Большая их часть — студенты, которые принимали участие в демонстрациях против применения правительством Испаснии 155 статьи Конституции.

Напомним, 26 октября власти автономного региона объявят, каким образом они готовы ответить на возможное лишение региона автономии. Одной из предполагаемых мер может оказаться объявление независимости. С соответствующим заявлением в 14:30 по местному времени должен выступить глава региона Карлес Пучдемон.