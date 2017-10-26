В Каталонии могут объявить досрочные выборы

Каталония, Испания, , 15:23 — REGNUM С заявлением о проведении досрочных выборов в Каталонии намерен выступить глава женералитета Карлес Пучдемон, передает 26 октября издание LaVanguardia.

В своем выступлении Пучдемон сообщит о причинах, которые подтолкнули его выступить с призывом о проведении выборов. Он также укажет на необходимость прекращения мер в отношении Каталонии, предусмотренных статьей 155 конституции Испании. В соответствии с ней Сенат и Правительство Испании может принудить автономное образование к исполнению обязательств.

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Отметим, ранее депутат партии «Кандидатура народного единства» Карлес Риера заявлял, что в качестве ответной меры на решение правительства Испании применить 155 статью конституции, может быть использована идея проведения досрочных выборов, а не провозглашения независимости.

«В последние часы, в последние минуты все варианты вновь обсуждаются, кажется, побеждает возможность, что председатель правительства Каталонии объявит о проведении досрочных выборов», — сообщил депутат парламента Каталонии. Он подчеркнул, что партия может не поддержать решение, но еще «остается время что-то изменить».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ответ на проведение референдума о независимости Каталонии центральное правительство Испании планирует задействовать статью 155 конституции страны, в рамках которой регион будет лишен автономного статуса. Применение подобных мер будет рассмотрено сенатом Испании 27 октября.

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