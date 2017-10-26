МИД России: В Москве Бориса Джонсона спасет лишь шапка-невидимка

Москва, , 15:18 — REGNUM Главе МИД Великобритании Борису Джонсону во время визита в Москву понадобится шапка-невидимка. В противном случае он попадет в кадр Russia Today, заявила 26 октября в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что британский министр при всем желании не сможет избежать встречи с корреспондентами телеканала, которых в Москве очень много. Российские дипломаты, пояснила Захарова, не смогут оградить Джонсона от RT, так как это нарушит открытость мероприятий для СМИ.

Право журналистов посещать публичные мероприятия в Москве очень уважают, напомнила она. Помочь Джонсону в этой ситуации может только «подобие шапки-невидимки», заявила дипломат.

«Если у него её нет, то, я знаю, у RT парочка осталась. Я думаю, они могут такую предоставить. Других вариантов не попасть в кадр Russia Today, находясь на территории России, я не знаю», — пошутила Захарова.

Таким ироничным предложением Захарова ответила на слова Джонсона об участии британских парламентариев в эфирах RT. Глава МИД Соединенного Королевства ранее назвал подобные выступления «позором».

В RT напомнили, что многие члены партии консерваторов выступают в эфире телеканала. Отец главы МИД Великобритании Стэнли Джонсон в сентябре участвовал в одной из программ телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует совершить официальный визит в Москву до конца 2017 года. В настоящее время российские и британские дипломаты заняты подготовкой первой поездки Джонсона в РФ.

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