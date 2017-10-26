Воронеж получил прокурора

Воронеж, , 15:13 — REGNUM Прокурором Воронежа назначен Максим Туманов — соответствующий приказ 26 октября подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. О назначении корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

О новом руководителе городской прокуратуры известно, что он родился 5 февраля 1980 года. Имеет высшее юридическое образование — в 2002 году окончил Воронежский госуниверситет. В органах прокуратуры служит с 2002 года — работу начинал в должности помощника прокурора города Нововоронежа, затем работал прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Воронежской области, с 2007 года — прокурором города Нововоронежа.

С мая 2017 года занимал должность Лискинского межрайонного прокурора Воронежской области.

Юрий Немкин, который до последнего времени занимал пост прокурора Воронежа, в июне этого года был назначен на должность заместителя прокурора Воронежской области.

Добавим, что назначение Максима Туманова на пост прокурора Воронежа было ожидаемым — неофициальная информация о том, что именно он займет освободившуюся должность, появилась еще летом.