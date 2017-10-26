Псковскому врио губернатора разрешили назначать врио своих замов

Псков, , 15:10 — REGNUM Депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии сегодня, 26 октября, наделили врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова полномочиями назначать и освобождать от должности своих заместителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соответствующие поправки депутаты внесли в областной закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

«В соответствии со статьей 46 Устава Псковской области временно исполняющий полномочия губернатора области не вправе назначать на должность и освобождать от должности своих заместителей. В то же время на практике может возникнуть ситуация, когда в период до вступления в должность избранного губернатора области полномочия заместителя могут быть прекращены по собственному желанию или по соглашению сторон», — так пояснили необходимость поправок.

По аналогии с федеральным законодательством псковский областной закон дополнили положением о возможности назначения временно исполняющих обязанности заместителей губернатора области — на период до вступления в должность избранного губернатора.

Напомним, что у Андрея Турчака до его досрочной отставки с поста губернатора Псковской области было пять заместителей: первый заместитель Вера Емельянова, заместитель — руководитель аппарата Максим Жаворонков, заместитель — начальник финансового управления Татьяна Баринова, а также вице-губернаторы Сергей Перников и Александр Кузнецов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников назначен врио губернатора Псковской области с 12 октября.