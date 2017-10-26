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Порошенко: Покушение на Мосийчука должно расследоваться быстро

Политика

«Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление», — гласит сообщение в его твиттере

Киев, 26 октября 2017, 15:12 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранителей как можно скорее разобраться в обстоятельствах покушения на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, 26 октября об этом глава государства написал в своем твиттере.

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«Искренне желаю выздоровления раненым. Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление», — гласит сообщение в его микроблоге.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне возле помещения телеканала «Эспресо.TV» в Киеве прогремел взрыв, в результате которого были ранены пять человек, в том числе Мосийчук, два человека погибли.

Напомним, по факту покушения на жизнь нардепа было возбуждено уголовное дело по статье «теракт». СБУ занялась расследованием преступления, а МВД Украины сразу поспешили заявить, что в покушении на Мосийчука просматривается рука Москвы и даже предположил связь покушения с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти обвинения «истерическими».

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Политические убийства

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