Четверг, 26 Октября 2017 года
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Казахстан и Таджикистан обсудили вопросы в сфере безопасности

Политика

По итогам встречи стороны договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых решений

Астана, 26 октября 2017, 15:11 — REGNUM  В Астане прошла встреча между представителями Советов безопасности Казахстана и Таджикистана, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления партнерства между странами в сфере безопасности, сообщается 26 октября на официальном сайте президента Казахстана.

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления партнерства в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, противодействия нелегальной миграции, а также стороны обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане и меры по противодействию угрозам, исходящим из этого региона.

Кроме того, секретарь Совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов акцентировал внимание на важности двустороннего взаимодействия в борьбе с трансграничной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

«Сторонами было предложено на постоянной основе обмениваться опытом в сфере информационной безопасности, а также проводить рабочие встречи специалистов двух стран», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых решений.

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Отношения Казахстана и Таджикистана

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