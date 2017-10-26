Казахстан и Таджикистан обсудили вопросы в сфере безопасности

Астана, , 15:11 — REGNUM В Астане прошла встреча между представителями Советов безопасности Казахстана и Таджикистана, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления партнерства между странами в сфере безопасности, сообщается 26 октября на официальном сайте президента Казахстана.

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления партнерства в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, противодействия нелегальной миграции, а также стороны обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане и меры по противодействию угрозам, исходящим из этого региона.

Кроме того, секретарь Совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов акцентировал внимание на важности двустороннего взаимодействия в борьбе с трансграничной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

«Сторонами было предложено на постоянной основе обмениваться опытом в сфере информационной безопасности, а также проводить рабочие встречи специалистов двух стран», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых решений.