Станислав Стремидловский, , 16:04 — REGNUM

У здания Верховной рады Украины продолжается акция протеста, которая, по утверждению организаторов, продлится до начала ноября, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Среди участников акции — сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, представители «Свободы», Демократического альянса, «Самопомощи», Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие. Хотят «майданить», пусть себе «майданят». Впрочем, сегодня на Украине нет единого мнения по поводу того, что такое хорошо и что — плохо. Это отмечают не только украинские, но и зарубежные эксперты. В частности, канадский социолог Антон Олейник считает, что основные разделительные линии в Украине сегодня проходят не между Западом и Востоком, как часто случалось в прошлом, а между сторонниками альтернативных векторов государственного развития, либералами и националистами. И те, и другие недавно показали свою силу. Националисты — проведя самое массовое за последние 12 лет факельное шествие, а либералы — организовав протесты и палаточный городок у стен Верховной рады. Либералы выступают за ориентацию на западные образцы и практики, за больший контроль извне — со стороны Евросоюза и США — над нынешней украинской элитой. Националисты против ориентации на «заграницу», не так важно, на Восток или на Запад. Они выступают за то, чтобы источник власти на Украине находился внутри страны, а не за ее пределами. Их логика такова. В 2014—2015 годах держали линию фронта и снабжали всем необходимым и регулярную армию, и добровольческие батальоны сами украинцы, а отнюдь не те страны Запада, которые в 1994 году подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. А значит, и управлять страной должны сами украинцы. Но не те, кто находится у власти сейчас, а действительные «патриоты» страны, носители традиций казачества и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возможно ли найти в этой конфронтации компромисс? Как показывают события последних лет, не склонны украинцы к компромиссам. Им надо всё и сразу или ничего и никогда.

Стихотворение Виталия Коротича «Переведи меня через майдан», написанное еще в 1971 году, стало пророческим, считает «Провінція» (Черкассы). Площадь, как способ поставить власть и страну на уши — настоящая «фишка» Украины начала третьего тысячелетия. Попытка «Движения политических сил» Саакашвили и его союзников пригрозить Порошенко третьим за последние 13 лет майданом пока напоминает политические шахматы. И является, к сожалению, лишним подтверждением того, что Украина — не самостоятельный субъект в мировой политике, а лишь территория, за контроль над которой соревнуются ведущие страны. У Саакашвили мощная харизма, но он просто рупор недовольных кредиторов Украины. Опирается на ландскнехтов Гришина-Семенченко, «подогретых», скорее всего, бывшим украинским губернатором, который живет сейчас в Швейцарии. Тактическая цель очевидна — доказать Порошенко, что он имеет дело с настоящими «буйными». Цель экс-президента Грузии — напугать Порошенко настолько, чтобы он дожал большинство в Верховной раде на нужные голосования. А Порошенко скован по рукам и ногам. Во главе Национальной полиции Аваков, который с искренней улыбкой способен разве что на контрольный выстрел. Разгонять «беспредельщиков», которые откровенно нарываются на применение силы? Нацполиция и Нацгвардия этого делать не будут. Даже организовать депортацию Саакашвили в объятия грузинских прокуроров нельзя. Президент Украины прекрасно знает, в каком кабинете «вашингтонского обкома» хранится пульт управления от Михо. А кредиты МВФ режиму ой как нужны. Поэтому у Порошенко узкое поле для маневра. И граница между миром и гражданским конфликтом очень шаткая. Уже в который раз за последние несколько лет.

Как стало известно, Украинская миграционная служба отказала Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца, констатирует «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). При этом генпрокурор Юра Луценко сразу цинично и публично заявил, что теперь есть все основания выдворить Саакашвили из страны. Какое же до боли знакомое словечко! В свое время украинцы все Луценко сочувствовали, а на самом деле очень жаль, что он так мало сидел… Нынешняя власть стремится действовать не то, что по-новому, как уверяла, а еще «советскими» репрессивными методами. Сажает в тюрьмы украинских «патриотов». Арестовывает на Украине в угоду режиму оппозиционеров из Средней Азии, Азербайджана и Грузии, которые бежали на Украину от расправы. А на днях украинские спецназовцы связали трех соратников Саакашвили и доставили спецсамолетом в Грузию. Придя к власти на человеческой крови, они не просто стали на путь против людей, а дошли до того, что даже воруют людей! Заявляя на словах о Европе и цивилизационных ценностях, эта власть на самом деле ничего общего с Европой не имеет, она вводит на Украине «азиатско-российскую» модель управления и является антинародной.

Впервые на Буковине в одну территориальную общину свели румыноязычное и украиноязычное села, передает «BukNews» (Черновцы). Георгий Петрович проживает в Магали. В его родном селе более полувека все общались только на румынском языке. Поэтому объединение с Ридкивцами, где преобладает украиноязычное население, считает неуместным. Говорит, что такое объединение в одну общину будет создавать языковой барьер, а следовательно, недовольство жителей сел. А вот пенсионерка Мария говорит, что объединяться не против. То, что с украиноязычным селом — не принципиально.

За отсутствие украинского языка в кофейном автомате предпринимателя из города Камня-Каширского привлекли к ответственности, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Сигнал в органы власти поступил от гражданина Камень-Каширского района, который доносил, что на территории Камень-Каширского высшего профессионального училища установлен кофейный автомат, который не доступен для граждан, использующих украинский язык: «Информация об услугах в меню кофемашины подается на иностранном языке. Зафиксированные факты нарушают закон «О защите прав потребителей», а еще свидетельствуют о неуважении их владельцев к украиноязычным гражданам». Предприниматель привлечен к административной ответственности.

«Zaxid.net» (Львов) анализирует, каких музыкантов не пустят в город. Во Львове отменили концерт певицы Dakooka (Екатерина Еременко из Черновцов), который должен был состояться 4 ноября во клубе Picasso. Такое решение принято из-за угрозы блокировать концерт из-за выступления Еременко в России. Dakooka выступала, например, в Москве на фестивале «Боль» в июле 2017 года. В октябре во Львове был отменен концерт певца Сергея Бабкина, от которого активисты требовали назвать Россию страной-агрессором, на что Бабкин ответил, что «не всё так однозначно». На 28 октября в Art Studio Passage запланирован концерт украинской группы Pur: Pur. Эти харьковские музыканты, которых Святослав Вакарчук назвал «одной из лучших украинских групп», в начале 2017 года посетили с концертами сразу несколько российских городов. На 29 октября запланирован концерт казахстанского рэпера Бахтияра Мамедова, более известного под сценическим именем Jah Khalib. Однако депутат Дмитрий Белоцерковец обвинил исполнителя в том, что в декабре 2015 года тот незаконно въехал на территорию «оккупированного» Крыма. На 22 ноября во Львове запланирован концерт легендарной российской группы «Машина времени». На сцене Львовской оперы может появится клавишник Андрей Державин, который подписал письмо о поддержке российскими деятелями культуры «аннексии» Крыма и политики Путина в отношении Украины. Так же, как и директор группы Владимир Сапунов. Перед украинской группой «НеАнгелы», в рамках тура SLAVAVICTORIA которой во Львове на 22 ноября назначен концерт, активисты выдвигают требования: публично признать Россию страной-агрессором. В противном случае концерт будут блокировать. Напомним, что 21 апреля 2016 года Львовский городской совет запретил концерты артистов, лояльных к России. Позже похожее решение принял Львовский областной совет.

После памятника Петлюре на Винничине открыли барельеф настоящему бандеровцу, информирует «Реал» (Винница). В поселке Дашев Ильинецкого района увековечена память подполковника ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иосифа Позичанюка. В его честь торжественно установлена мемориальная доска-барельеф. Автором памятника стал скульптор, член Национального союза художников Украины Анатолий Бурдейный. Финансировали проект местные власти, патриоты и общественные организации. В композиции отражены портрет Позичанюка, перо и оружие, которые символизируют его как «писателя, публициста и воина» (он погиб в бою с НКВД 22 декабря 1944-го возле Юшковцев Жидачивского района на Львовщине). Место памятника выбрано, естественно, не случайно. Позичанюк родился и вырос в Дашеве, а в здании, где установлен барельеф, во второй половине 1930-х годов он работал и проходил практику в редакции местной газеты. Сегодня здесь Станция юных техников, музей и библиотека.

Шансов подхватить заразу у жителей Херсонщины значительно прибавилось, рассказывает «Новий день» (Херсон). Подтверждение тому — свежая статистика госучреждения «Херсонский областной лабораторный центр». В области угрожающими темпами повышается и без того высокая заболеваемость различными (а порой и смертельно опасными) хворями. «Хит сезона» — без сомнения, лептоспироз, который разносят грызуны. Если в прошлом году упомянутый диагноз поставили 37 местным жителям, то в нынешнем уже 63. Ненамного отстают и темпы распространения такой гадости, как сальмонеллез. Число его жертв за год выросло с 82 до 122. Количество госпитализированных или обратившихся за помощью в поликлиники с гастроэнтероколитами и острыми кишечными заболеваниями увеличилось с 1996 до 2560. В полтора раза больше стало случаев менингококковой инфекции, вновь появилась корь, которой в 2016 году и признаков не было. Гепатитом заболели 211 детей и взрослых (в прошлом году — 205). Правда, меньше стали болеть туберкулезом: в прошлом году им заразились 547 человек, в этом — «всего» 530. Утешает, что на территории области еще «не отметились» тиф, чума и холера.

«Херсонцы» (Херсон) продолжают тему. Угостившись «вкусным и полезным» молоком или продуктами его переработки со стихийных рынков Херсона, можно не только подхватить кишечное расстройство, но и заразиться туберкулезом. В селе Лиманском Бериславского района области при контрольном введении туберкулина коровам из крестьянских хозяйств одна из них дала позитивную реакцию, свидетельствующую о наличии в организме возбудителя туберкулеза. При этом соседи заявили, что семья владельцев коровы возила надоенное с нее молоко в областной центр, где и продавала на стихийном рынке в сквере Привокзальной площади. Сельчан уговорили-таки избавиться от больной коровы — ее сдали на мясо. Однако осталось неизвестным, скольких херсонцев успели напоить ее молоком и сколько из них теперь станут пациентами тубдиспансера. К тому же нельзя ручаться, что всё остальное молоко со стихийных рынков безопасное.

Диверсант из Одессы на условиях анонимности рассказал порталу «Думская» (Одесса) об окопной правде: «В начале войны на Донбассе я понял, что положение совсем аховое — это было очевидно по тому, как сливали Крым. Его сливало не только правительство, но и сами военные, что бы там ни говорили люди в погонах… На Донбассе настроения были похожими. Никакой любви к Украине, особенно в промышленных районах и городах, там никогда не было, как бы в это ни хотелось верить ура-патриотам… Когда началась первая стрельба на Донбассе, я… решил оставить на родных бизнес и ехать «защищать Родину»… Вскоре все решилось — на моем предприятии собралось с десяток человек. Все были при своем оружии, легальном, конечно. Снаряжение было, многие из моих друзей охотники, многие служили раньше в разных «интересных» войсках. Навыки войны тоже были. С нами на контакт вышла украинская спецслужба, которой были нужны добровольцы. Приехал офицер с полномочиями, пообщались. В общем, нашей группе предлагалось выехать на фронт и работать в связке со спецназом этого ведомства… Задачи бывали разные. О многом говорить не могу, но в общем так: где нужно заминировать — там минировали; где нужно было засадить из РПГ в сепарский блокпост, там засаживали… Многие из тех, кто рванул в добробаты, были, как говорят, «с прошлым». Не совсем хорошим. Мародерства было столько, что иногда стрелять хотелось в своих же. Как-то друзья-одесситы привезли на передний край планшеты, бинокли, приборы ночного видения и разной снаряги по мелочи. На пару дней задержались поблизости от передка и вдруг увидели, как привезенное имущество уже на «Новую почту» тянут — в тыл отправлять. Некоторые добробаты и батальоны территориальной обороны вообще стали чемпионами в мародерстве — тянули из разрушенных поселков всё, что можно было спереть. Вплоть до гвоздей и всякого барахла! Нормальные пацаны в этих подразделениях пытались как-то остановить беспредел, и из-за мародерства даже драки с перестрелками возникали. Но это было как эпидемия, воровали все подряд. Многие мародеры кричали: «Почему вы нам мешаете? Это же барахло сепаров! Это наши трофеи». Лишь потом, через год-полтора удалось остановить мародерство. И то не полностью — до сих пор многие этим грешат. К кадровым военным, особенно к офицерам званием выше старшего лейтенанта, у меня отношение плохое. Все, от полковников до майоров — это офицеры еще старой, советской школы. На солдат, Родину, государство и честь им насрать с высоченной башни. Они никогда не думали, что будут воевать на настоящей войне, шли в армию, лишь бы не работать… Только недавно в Вооруженные силы Украины начали приходить офицеры новой формации, которые выбрали эту профессию, чтобы «защищать Родину». За ними и будущее ВСУ. Не было бы счастья, да несчастье, война помогла… В моей группе, которая в 2014 году уехала на восток страны и воевала в самых лютых местах, все разговаривали на русском языке. И все дрались за Украину. Не за украинский или русский язык, не за правительство, не за судей с депутатами. За Украину — большую, многомилионную, разную и свою».