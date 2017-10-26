МИД РФ опроверг сообщения о вето России на резолюцию ООН по Мьянме

Москва, , 14:56 — REGNUM Проект резолюции Совета Безопасности ООН по Мьянме содержит ряд проблемных положений, которые не в полной мере соотносятся с реалиями в Ракхайнской национальной области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы обратили внимание на распространяемые рядом СМИ недостоверные сообщения о том, что Россия якобы уже заблокировала или собирается заблокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН по Мьянме», — заявила Захарова.

«Великобритания и Франция, действительно, внесли на рассмотрение членов Совета Безопасности ООН проект. По нашему мнению, он содержит ряд проблемных положений, которые, в частности, не в полной мере соотносятся с реалиями в Ракхайнской национальной области и неадекватно отражают усилия заинтересованных сторон по купированию там кризиса», — подчеркнула она.

Об этом российская делегация и сообщила авторам документа в Нью-Йорке. Однако «работа по документу продолжается, и Россия готова к конструктивному обсуждению дальнейших шагов СБ ООН по этой проблематике», указала дипломат.

Говоря об обстановке в самой Мьянме, Захарова отметила, что положение в сфере безопасности на севере Ракхайнской национальной области в целом стабилизировалось, а власти предпринимают необходимые шаги по урегулированию кризиса, в том числе во взаимодействии с зарубежными странами и международными организациями.

В то же время серьёзную озабоченность вызывает по-прежнему продолжающийся исход мусульманского населения из области в Бангладеш, указала она.

По её словам, в контактах с правительственными чиновниками на местах беженцы указывают в качестве причин выезда социально-экономические трудности и опасения за свою безопасность в условиях вызванного последними событиями сокращение мусульманского населения на территории северной части Ракхайна.