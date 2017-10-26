Ожидает ли Чехию «правый разворот»?

Прага, , 15:36 — REGNUM Еще в одной из самых устойчивых демократических систем Центральной и Южной Европы, Чехии прошло настоящее политическое «землетрясение», так зарубежные СМИ окрестили парламентские выборы, прошедшие в стране 21 октября, сообщает Deutsche Welle.

Почти 60% жителей страны проголосовало за внесистемные и протестные партии, и это на фоне беспрецедентно стабильной макроэкономической ситуации, отмечают эксперты. На данный момент ситуация в Чехии более чем неоднозначна.

Эксперты внутри и вне ЕС сразу же заговорили о «правом развороте» Восточной Европы и об усилении «восточноевропейского евроскептицизма»: еще одна страна региона встала на тот же путь развития, который ранее выбрали Польша и Венгрия.

Чешские избиратели, отдавшие свои голоса в пользу внесистемных партий, в подавляющем большинстве не относятся к закоренелым правым радикалам, отмечает DW, — им просто надоела медлительность политической элиты. Застой в отношении реформ в социальной сфере, в области здравоохранения и образования, протекционизм на местном и региональном уровне — вот, по мнению экспертов, основные причины выбора чешских граждан.

Определенная часть чешского общества и вовсе опасается того, что попытки политической элиты модернизировать страну потерпят окончательный крах. Этому способствуют и ряд политиков, в числе которых и президент Чехии Милош Земан. На протяжении последних нескольких лет в Чехии отчетливо складывается негативное общественное мнение о Европейском Союзе, беженцах и в целом о гуманистических ценностях и либеральной демократии.

Правопопулистское политическое движение «Акция недовольных граждан» (АНО), получившее большинство голосов, разделяет подобные настроения. Ее лидер, предприниматель и миллиардер Андрей Бабиш, пообещал чешским гражданам навести порядок в республике и положить конец правлению коррумпированной элиты, как бы иронично это не звучало. Ведь Бабаиш, неоднократно становившийся героем скандалов, связанных с обвинениями в уклонение от уплаты налогов или незаконном получении субсидий ЕС, и сам является представителем этой самой элиты.

Если сравнивать ситуацию, вкладывающуюся на данный момент в Чехии с ситуацией в Польше или Венгрии, то стоит отметить, что в отличие от венгерского премьер-министра Виктора Орбана или лидера правящей польской национал-консервативной партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского, Андрей Бабиш не является ни националистом, ни шовинистом.

У Бабиша также нет и продуманной антиевропейской стратегии. Западные эксперты относят лидера АНО к тому самому типу амбициозного олигарха, который полагает, что его авторитарный предпринимательский стиль управления принесет пользу стране. И именно это, по мнению экспертов, и должно вызвать тревогу у чешского истеблишмента.

Впрочем, сейчас пока рано говорить о том, насколько Бабиш будет определять будущее Чехии. На данный момент известно, что мало кто выразил желание вступить в коалицию с АНО, поэтому политику будет крайне сложно сформировать правительство.