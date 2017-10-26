Доклад Soufan Group в Кремле никак не оценивают

Москва, , 14:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле никак не оценивают доклад американской компании Soufan Group, в котором Россия названа лидером по числу граждан, воюющих в Сирии на стороне террористов.

По его словам, в Кремле не совсем понимают, насколько можно доверять приведенным данным и на основании чего они были подготовлены.

«Какими источниками информации располагает эта организация, — мы не обладаем информацией на этот счет. Мы скорее склонны подвергать сомнению достоверность этой информации», — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что Россия в Сирии помимо борьбы с терроризмом преследует цель защиты собственной безопасности.

Читайте также: Эксперты из США назвали главного «поставщика» добровольцев боевикам

Согласно докладу аналитической компании Soufan Group, Россия лидирует по количеству иностранцев, воюющих в рядах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Аналитики посчитали, что по состоянию на октябрь 2017 года в этих странах воюют 3 тыс. 417 граждан РФ.

Ранее 26 октября президент РФ Владимир Путина на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил об освобождении от боевиков террористических группировок более 90% территории Сирии. Путин поблагодарил российских военнослужащих, участвующих в операции ВС РФ в этой стране.

Читайте также: От террористов освобождено более 90% территории Сирии‍ — Путин

Он также напомнил создании зон деэскалации, продвижении процесса политического урегулирования и гражданского примирения. Это происходит во взаимодействии с сирийскими властями и зарубежными партнерами.

Говоря о терроризме в России, Путин заявил, что в 2017 году сотрудники ФСБ предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожили десятки и задержали порядка 800 членов бандформирований. Кроме того, были ликвидированы 66 террористических и экстремистских ячеек.