В Литве вспомнили об опыте псевдореферендума о вхождении в ЕС

Вильнюс, , 14:47 — REGNUM Референдум по вопросу двойного гражданства стоит проводить только в том случае, если Литва будет к этому должным образом подготовлена, сказал сегодня, 26 октября, в интервью радиостанции Žinių radijas лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис.

«Если мы выберем однодневное голосование вместе с выборами и ничего не сделаем для граждан, проживающих за границей, это будет только имитация», — сказал член Сейма.

Карбаускис подчеркнул, что для того, чтобы изменить установку Конституции о двойном гражданстве, нужны голоса более половины всех граждан Литвы. По этому, по его словам, референдум мог бы проходить не один день, а два.

«Требование очень высокое. В последнее время на наши выборы не приходит столько жителей, но даже если столько соберется, все еще должны будут проголосовать «за». Соответственно это число должно превышать 60%, чтобы можно было надеяться на решение, которое даст результат», — сказал лидер аграриев.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, именно так уже было во время референдума о вступлении Литвы в Евросоюз. Он изначально был намечен на один день, но когда выяснилось, что активность избирателей крайне низкая, то голосование срочно продлили ещё на один день.

Кроме того, самая крупная торговая сеть Литвы Maxima объявила акцию: те, кто получил на избирательных участках специальную наклейку, доказывающую, что он проголосовал, может приобрести в магазинах сети бутылку пива, стиральный порошок, и некоторые другие товары за один литовский цент. Сейчас об этом эпизоде, что референдум был продлён на один день, а голоса избирателей покупались за пиво, в Литве стараются не вспоминать, дабы не ставить под сомнение законность вхождения Литвы в Евросоюз.

По словам Карбаускиса, особенно важно, чтобы больше возможностей для голосования появилось у граждан, проживающих за границей. Для этого необходимо обратиться в учреждения Великобритании, Ирландии, США и других стран, где проживает много литовцев, с просьбой создать условия для голосования не только в консульствах, но и в других городах.

Карбаускис казал, что еще нет точной даты, когда мог бы пройти референдум по вопросу двойного гражданства, но он не исключал, что он может пройти вместе с президентскими выборами в 2019 году.

Конституционный суд постановил, что расширение прав на двойное гражданство возможно только путем изменения Конституции на референдуме.

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