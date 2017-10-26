Спикер парламента Молдавии признался, что он гражданин Румынии

Кишинёв, , 14:47 — REGNUM Председатель парламента Молдавии Андриан Канду признался, что помимо молдавского гражданства обладает гражданством Румынии. В эфире кишиневского телеканала TV 21 Канду заявил, что мог бы стать депутатом парламента Румынии.

Отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли его приход в молдавскую политику экс-президента Румынии Траяна Бэсеску и его намерение баллотироваться в паралмент Молдавии, Канду сказал: «Меня это не побеспокоит, у него есть полное право это делать. Так же, как я будучи гражданином Румынии могу избраться в румынский парламент. Кто знает? Депутат в парламенте Молдавии и депутат в парламенте Румынии — это было бы интересно, разве нет?»

Представляющий правящую Демпартию спикер, являющийся также ближайшим соратником лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, также сказал, что демократы после выборов готовы войти в коалицию с румыноунионистской Партией национального единства, почетным председателем которой недавно стал Бэсеску.

ИА REGNUM напоминает, что Румыния предоставляет гражданство жителям Молдавии по льготной упрощенной схеме. Только за последние 10 лет по официальной информации Бухареста, гражданство Румынии получили более 500 тыс. жителей Молдавии. Румынским гражданством обладают многие представители молдавской политической элиты, включая весь состав Конституционного суда страны.