Захарова предупредила оппозицию Венесуэлы о риске развала государства

Москва, , 14:48 — REGNUM Ожесточённая политика борьба в Венесуэле может поставить под угрозу существование самого государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Крайне рискованно, когда ожесточённая политическая борьба ставит под угрозу существование самого государства. В России не раз переживали подобное на протяжении XX века. Знаем, что из этого получается, какими трагическими были последствия и как нелегко было выправлять ситуацию. Поэтому никому такого не желаем — ни себе, ни Венесуэле, ни какому-либо другому государству», — заявила Захарова.

По её словам, накал политического конфликта в Венесуэле после выборов пошёл на убыль, однако радикальная часть оппозиции не приняла политический результат губернаторских выборов и сделала «ставку на ресурс нагнетания своей поддержки из-за рубежа».

«За этой ошибкой последовала и вторая — приостановка политического диалога, при том опять же по совету извне», — отметила дипломат.

МИД РФ выражает надежду, что ключевую роль в урегулировании ситуации в Венесуэле сыграет мировое сообщество, в частности те страны, которые называют себя «друзьями Венесуэлы». В то же время Захарова отметила, что российская сторона считает категорически неприемлемыми угрозы внешнего давления на Каракас с использованием односторонних санкционных механизмов и изоляционистских мер.

«Вынуждены отметить, что с рядом из них (стран) мы не можем согласиться — в частности, с заявлениями, которые можно однозначно трактовать как прямое подстрекательство к насилию», — добавила она.