Об увольнении чиновников в Саратове: «Это не кадровая чистка»

Саратов, , 14:46 — REGNUM Исполняющий полномочия главы города Саратова Михаил Исаев опроверг обвинения в «кадровых чистках» и устранении неугодных людей. Об этом он заявил, комментируя одновременную отставку шести руководителей структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений, передает ИА REGNUM.

Читайте также: Назначение главы Саратова: не совсем «володинский» и совсем не «радаевский»

"Приступив к исполнению полномочий главы муниципалитета, я встретился и пообщался с каждым руководителем всех направлений деятельности администрации города, а также предприятий и учреждений, — пояснил свою позицию Исаев. — При разговоре я выразил четкую позицию, что они должны обладать такими личностными качествами, как порядочность, работоспособность и нацеленность на качественный результат. Я не только обозначил задачи, которые руководителям необходимо решать на местах, но и призвал их к эффективности и открытости. Видимо, с теми, кто захотел покинуть занимаемые должности, наши желания и цели не совпали, либо они не осмелились взять на себя ответственность за те решения, которые были ими приняты».

Как подчеркнул Исаев, «никакой речи о «кадровых чистках», устранении неугодных людей, о которых пишут в некоторых СМИ, и быть не может.

«Считаю, что все структурные подразделения мэрии и подведомственные организации должны работать как единый механизм, команда. А у всех членов команды, как известно, должна быть общая цель и единообразие мыслей. Напомню, что все руководители структурных подразделений города и учреждений несут персональную ответственность за выработку каких-либо решений», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после отставки главы Саратова Валерия Сараева назначенный исполняющим полномочия руководителя города Михаил Исаев проводит кадровые перестановки.

25 октября со своих постов ушли гендиректор МУП «Саргорэлектротранс» Константин Касьянов, гендиректор МКУ «Транспортное управление» Дмитрий Фремке, директор МБУ «Служба благоустройства города» Владимир Крета, директор МБУ «Дорстрой» Василий Глебов. Также свои кресла покинули начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Максим Даниленко и председатель правового комитета Галина Даниленко. Все чиновники уволились по собственному желанию.

Читайте также: Назначенный главой Саратова депутат Госдумы пройдет через конкурсный отбор

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Саратова произошли массовые отставки