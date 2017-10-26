Псковское областное собрание определится с новым сенатором 2 ноября

Псков, , 14:39 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов соберётся на внеочередную сессию 2 ноября 2017 года для рассмотрения вопроса о новом сенаторе от законодательного органа власти региона. Как сообщает корреспондент ИА, об этом сегодня, 26 октября, заявил спикер регионального парламента Александр Котов, завершая очередную сессию Псковского областного собрания.

Перед этим депутаты рассмотрели заявление о досрочном прекращении полномочий депутата-единоросса Николая Бурого.

«В 2016 году Николай Бурый участвовал в выборах в Псковское областное собрание депутатов шестого созыва в составе единого списка кандидатов партии «Единая Россия» и возглавлял региональную группу №19. По итогам выборов партия «Единая Россия» показала в округе №19 лучший результат — 60,01% голосов избирателей», — отметили в пресс-службе регионального парламента.

В пресс-службе также подчеркнули, что Избирательный кодекс Псковской области даёт возможность Бурому, при его желании, вернуться в состав регионального парламента, если такое решение примет региональное отделение «Единой России»: в соответствии с п.3 статьи 86 Избирательного кодекса Псковской области «зарегистрированный кандидат, включённый в единый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз».

Николай Бурый пояснил мотивы своего поступка: он заявил, что в верхней палате российского парламента освободилось место сенатора и ему хотелось бы, чтобы это место занял «человек, который хорошо знает проблемы региона, который работал здесь».

«А кто как не Андрей Турчак разбирается в этих вопросах», — заявил Николай Бурый.

Для делегирования Андрея Турчака в состав Совета Федерации необходимо провести две выборные процедуры: тайным голосованием его кандидатуру сначала должен поддержать региональный политсовет «Единой России», а затем депутаты областного собрания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний сенатор от Псковского областного собрания депутатов Александр Борисов сложил свои полномочия досрочно 25 октября. Александру Борисову СМИ прочат пост руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Напомним, Андрей Турчак после своей досрочной отставки с поста губернатора Псковской области получил должность исполняющего обязанности секретаря генерального совета «Единой России».

Читайте ранее в этом сюжете: Псковский сенатор Борисов досрочно сложил полномочия ради Турчака