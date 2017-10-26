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Песков не подтвердил и не опроверг помилование Умерова и Чийгоза

Политика

На уточняющий вопрос журналистов, Песков повторил, что не может не подтвердить не опровергнуть помилования руководителей экстремистской организации

Москва, 26 октября 2017, 14:09 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг помилования президентом России Владимиром Путиным двух руководителей «Меджлисакрымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иьми Умерова и Ахтема Чийгоза. Об этом Песков заявил 26 октября, отвечая на вопрос журналистов.

Представители СМИ уточнили у пресс-секретаря президента, как юридически было оформлено помилование.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», повторил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что руководители экстремистской организации Иьми Умеров и Ахтем Чийгоз, ранее осужденные на разные сроки, были освобождены из заключения и отправились в Турцию.

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Позднее, депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Умеров и Чийгоз были помилованы президентом России по просьбе муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

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Муфтий поблагодарил президента за помилование заключенных.

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