Песков не подтвердил и не опроверг помилование Умерова и Чийгоза

Москва, , 14:09 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг помилования президентом России Владимиром Путиным двух руководителей «Меджлисакрымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иьми Умерова и Ахтема Чийгоза. Об этом Песков заявил 26 октября, отвечая на вопрос журналистов.

Представители СМИ уточнили у пресс-секретаря президента, как юридически было оформлено помилование.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — повторил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что руководители экстремистской организации Иьми Умеров и Ахтем Чийгоз, ранее осужденные на разные сроки, были освобождены из заключения и отправились в Турцию.

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Позднее, депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Умеров и Чийгоз были помилованы президентом России по просьбе муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

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Муфтий поблагодарил президента за помилование заключенных.

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