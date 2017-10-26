Перед выборами президента: реакция ЦИК на крупные скандалы в регионах

Саратов, , 14:24 — REGNUM ЦИК России «реально заинтересован» в повышении прозрачности выборов и доверия к итогам голосования, а ее глава Элла Памфилова многое делает для этого. Особую значимость эта задача приобретает накануне выборов президента страны. Так считают политологи, полагая, что в ближайшие месяцы достаточно жесткой может быть и реакция Кремля на наиболее резонансные скандалы на прошедших в сентябре выборах. Политолог Дмитрий Олейник, комментируя ИА REGNUM отставку председателя избирательной комиссии Саратовской области Павла Точилкина, подчеркнул, что тот не смог обеспечить независимость нижестоящих комиссий от органов местного самоуправления.

Как избавить избиркомы от давления чиновников

По мнению Олейника, повышение прозрачности выборов не теряет своей актуальности никогда, потому что даже муниципальные выборы, результаты которых оспариваются значительным числом участников, могут подорвать доверие ко всей избирательной системе на территории муниципалитета. Залогом решения этой задачи является обеспечение подчинённости нижестоящих комиссий вышестоящим и их независимости от органов власти и местного самоуправления.

«Невозможно провести никакую реформу в структуре, базовый нижний уровень которой фактически считает своим начальником не вышестоящую избирательную комиссию, а руководство или отдельных чиновников из органов местного самоуправления. И задача комиссий всех уровней — исключить возможность возникновения подобной ситуации, — уверен эксперт. — Точилкин принял ответственное и вызывающее уважение решение о сложении полномочий председателя областной избирательной комиссии. За его плечами не один выборный цикл, и его репутация мало у кого вызывала сомнения. Но обеспечить независимость нижестоящих комиссий от органов МСУ он не смог, прежде всего, в областном центре. В Саратове многие комиссии сначала отчитывались о результатах в администрации и лишь затем вводили их в систему ГАС «Выборы», чем и обусловлена задержка в подведении итогов»

Надежда на Панфилову

Глава ЦИК Элла Памфилова многое делает для повышения доверия к избирательной системе, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Он напоминает, что уровень доверия к результатам выборов — это, прежде всего, отражение доверия к властям соответствующего уровня.

«Так, по данным исследования ВЦИОМ, еще в декабре 2011 года уверенность в том, что «власть фальсифицирует результаты выборов», выражал 31% опрошенных, а уже в феврале 2012 года — только 16%. Такому изменению настроений граждан (благодаря целому комплексу предпринятых властями мер) не помешало наличие во главе ЦИК Владимира Чурова, к тому момента уже серьезно демонизированного в глазах оппозиционных избирателей», — отметил Нейжмаков.

Дмитрий Олейник солидарен в том, что решительность ЦИК вселяет надежду. Комиссии, по его мнению, действительно, станут независимыми, и доверие к результатам выборов возрастет.

«Кадровые решения приняты, ушел в отставку бывший глава Саратова Валерий Сараев, а за ним и Павел Точилкин, — пояснил он политическую ситуацию в Саратовском регионе. — Однако, помимо субъективных причин возникновения подобных случаев, имеются и причины, обусловленные несовершенством законодательства о выборах. Они также должны быть устранены, если мы хотим добиться реальной независимости избирательных комиссий от органов МСУ. Сегодня законодательство ограничивает количество членов комиссий, являющихся государственными или муниципальными служащими. Возможно, пришло время полностью исключить чиновников из составов избирательных комиссий. С другой стороны, члены комиссий нуждаются в дополнительной защите от административного давления не только в период выборов, но и после них, такие меры также могут быть добавлены».

Реакция Кремля

Эксперты считают, что реакция Кремля на предвыборные нарушения будет жёсткой.

«Понятно, что в ближайшие месяцы достаточно жесткой может быть реакция Кремля на наиболее резонансные скандалы из-за предвыборных нарушений в крупных городах (за пределами национальных республик) и в ближайших к ним населенных пунктах, — высказал свою точку зрения Нейжмаков. — В случае таких скандалов растут шансы на оргвыводы и в отношении глав региональных избиркомов. Понятно, что скандалы, связанные с фальсификацией итогов выборов, обычно происходят «этажом ниже» — на уровне участковых и территориальных избирательных комиссий. Это вопрос влияния на них со стороны региональных и местных властей. Но, как мы уже видели по итогам Единого дня голосования-2017, оказавшиеся в центре подобных наиболее резонансных скандалов высокопоставленные муниципальные чиновники также были вынуждены уходить в отставку».

Аналитик обратил внимание на то, что отставка Точилкина — это не первый случай отставки глав избиркомов в регионах за последний год, где у оппозиции были претензии к ситуации вокруг предыдущих избирательных кампаний. Например, 1 августа 2017 года подал в отставку председатель избиркома Красноярского края Константин Бочаров. Как известно, там после выборов в краевое заксобрание и Госдуму РФ в сентябре 2016 года прошли акции протеста оппозиции, представители 9 партий подписывали по этому поводу обращение к президенту.

Исключить «человеческий фактор»

По словам Олейника, основным направлением в обеспечении прозрачности выборов может стать уход от «человеческого фактора» при подсчете голосов и установлении итогов голосования.

«Современные технологии, например, тот же портал «Госуслуги», теоретически могут быть использованы для голосования и подсчета голосов без участковых комиссий, — сказал он. — Это доступно уже сегодня почти по всей территории страны, кроме отдельных отдаленных участков, где может применяться старый порядок. Успехи в развитии отечественного программного обеспечения, минимизируют возможность влияния извне, и, надеюсь, развитие технологий обязательно приведет к тому, что голосование станет электронным, но до этого придется работать в условиях существующего правового поля. Это значит, что обеспечение независимости комиссий — вклад в превышение легитимности итогов выборов. В этом контексте и надо рассматривать отставку Павла Точилкина».

Напомним, глава саратовского облизбиркома Павел Точилкин освобожден от занимаемой должности на основании своего заявления об увольнении. На этом посту он проработал с 2008 года. Причиной его ухода стала резкая критика ЦИК России.

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В начале октября в Саратовском регионе с проверкой 86 обращений и жалоб на нарушения на выборах губернатора и депутатов областной думы 10 сентября побывал член ЦИК Александр Кинёв. На заседании ЦИК 25 октября он заявил, что частично подтвердилась информация о фактах выноса из помещений избирательных комиссий бюллетеней для голосования. Жалобы на это в облизбиркоме были рассмотрены формально.

В СКР России в настоящее время находится 6 заявлений с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов в Саратовской области. Кроме того, 12 граждан подали судебные иски с требованием обязать саратовский облизбирком произвести пересчет голосов на ряде избирательных участков.

После заседания ЦИК Точилкин уволился. Его обязанности возложены на заместителя главы облизбиркома Юрия Брызгалина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября из-за скандалов на выборах в Саратове глава города Валерий Сараев был снят с занимаемой должности губернатором Валерием Радаевым. Также в сентябре были отправлены в отставку 10 председателей ТИКов в Саратове, в Балаковском, Перелюбском, Пугачевском и Аркадакском районах. Тогда же был поднят вопрос об обеспечении легитимности предстоящих выборов президента России.

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