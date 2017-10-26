В «Единой России» готовятся к голосованию по бюджету

Москва, , 13:55 — REGNUM Исполняющий обязанности Секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак призвал депутатов Госдумы «Единой России» поддержать 27 октября в первом чтении законопроект о федеральном бюджете, а остальные парламентские партии — исходить не из популистских, а рациональных и конструктивных позиций при голосовании за документ.

«Проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов сформирован исходя из приоритетности развития основных социально-значимых сфер, в том числе — агропромышленного комплекса (АПК), городской среды, образования и культуры в регионах, включая поддержку учреждений в сельской местности. Рассматриваемый проект бюджета предусматривает стабильное развитие страны в интересах ее жителей», — отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что ключевыми параметрами законопроекта о бюджете являются выполнение социальных обязательств перед людьми и выделение дотаций регионам на неукоснительное исполнение «майских указов» президента РФ.

«Социальная поддержка — незыблемый приоритет Партии. Именно поэтому мы с коллегами поддержим и будем отстаивать соответствующие статьи бюджета на следующий год — повышение МРОТ в 2018 году до 85% от прожиточного минимума, а в 2019 году — 100% от прожиточного минимума, индексацию денежного довольствия военнослужащих, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации», — сообщил Андрей Турчак.

«Важно, что большинство предложений, которые повлияли на параметры рассматриваемого проекта бюджета были сформированы в рамках реализации партийных проектов, а также по итогам отраслевых партийных форумов, которые проходили в течение года. Так, например, благодаря партпроектам «Театры малых городов» и «Театры — детям» финансовую поддержку получат региональные кукольные театры, театры для детей и молодежи. Также на бюджетные средства будут закуплены новые музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств. Проект бюджета предполагает продолжение реализации партийного проекта «Городская среда», отдельное внимание в нем уделяется поддержке социально-ориентированных НКО, за которую «Единая Россия» выступала на форуме в Ярославле», — рассказал Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что проект бюджета предусматривает государственную поддержку АПК, включая такие меры, как ускорение технологической модернизации, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села и поддержка фермеров при покупке сельхозтехники.

«Это те запросы, которые «Единая Россия» получает от людей из регионов», — отметил временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии.