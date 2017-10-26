МИД РФ предупредил об усилении террористов в Йемене

Москва, , 13:53 — REGNUM В Йемене необходимо в кратчайшие сроки восстановить единство государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Исходим из того, что скорейшее восстановление внутрийеменского единства является залогом эффективной борьбы с террористическими группировками, которые, пользуясь сохраняющимся вакуумом власти, укрепляют свои позиции в различных районах этого государства», — заявила Захарова.

«Чем дольше йеменское общество остаётся расколотым, тем сложнее ликвидировать будет созданные экстремистами анклавы на территории этой страны», — подчеркнула она.

По её словам, острота продолжающегося третий год в Йеменской республике военно-политического конфликта не спадает — наиболее активные боевые действия ведутся в настоящее время на северо-востоке и в ряде южных регионов этой страны.

В стране продолжает усугубляться гуманитарная катастрофа, и постоянный дефицит продовольствия, медикаментов, питьевой воды, а также малодоступность базовых социальных услуг, распространение холеры и других эпидемологических заболеваний «давно превратились в неотъемлемый атрибут повседневной жизни йеменцев», указала Захарова.

«В Москве по-прежнему выступают за скорейшее разрешение накопившихся проблем и противоречий за столом переговоров на основе широкого национальго диалога, учитывающего интересы всех политических сил этой страны. Со своей стороны намерены и дальше способствовать реализации этих крайне важных задач», — подчеркнула она.