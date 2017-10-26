Суд частично удовлетворил просьбы защиты экс-сенатора Цыбко

Челябинск, , 13:46 — REGNUM В Челябинске суд принял очередное решение по делу бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко. В деле объявлен перерыв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Челябинском областном суде.

Напомним, в начале августа он был признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей. Его осудили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 70 млн рублей. Тогда же судья изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.

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Защита Цыбко подала апелляционные жалобы. Адвокаты требуют отменить изменение меры пресечения и настаивают на невиновности своего подзащитного.

Вчера, 25 октября, Челябинский областной суд приступил к рассмотрению апелляций. И тут защита заявила ходатайства. В частности, адвокаты настаивали на отводе судей и требовали, чтобы Цыбко смог участвовать в рассмотрении не по видеосвязи из СИЗО, а очно.

Кроме того, в процесс вступили два новых адвоката. В связи с этим защита попросила перерыва в слушаниях.

Сегодня, 26 октября, суд вынес решение. Ходатайство об изменении меры пресечения отклонено. Судьи также остаются прежними. Вместе с тем, суд пошёл навстречу защите и объявил перерыв до 8 ноября. По мнению судей, это позволит новым адвокатам ознакомиться со всеми материалами дела.

Сам Цыбко заявляет о пыточных условиях в СИЗО. В частности, в ходе заседания он сообщил о том, что в его камере не было ни стола, ни стула, и пожаловался на неисправный санузел.

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